رئيس عارف للطاقة الكويتية يتوقع دفعة قوية بعد سيطرة بيتك على الشركة

من أحمد حجاجي

الكويت 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - توقع وليد الحشاش رئيس مجلس إدارة عارف للطاقة الكويتية أن تتمكن الشركة من الحصول على "دفعة قوية" بعد امتلاك بيت التمويل الكويتي (بيتك) لحصة مسيطرة فيها.

وقالت مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية اليوم الثلاثاء أنها وافقت على بيع حصتها في شركة عارف للطاقة لشركة تابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بمبلغ 73.1 مليون دينار(265.8 مليون دولار).

وقالت مجموعة عارف في بيان على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن مجلس إدارتها وافق على العرض الذي تقدمت به شركة المشروعات التنموية القابضة المملوكة بنسبة ‏ِ100 في المئة لبيت التمويل الكويتي للاستحواذ على ‏حصتها فى شركة عارف للطاقة القابضة التي تبلغ 72 في المئة.

وقال الحشاش لرويترز ان بيت التمويل الكويتي وهو أكبر بنك اسلامي في البلاد سيصبح "هو المالك للأغلبية العظمى للشركة وهذا يعطيها دفعة قوية في السوق.. ويصبح التمويل سهلا."

وأكد الحشاش أنه من المبكر الحديث عن تأثير عملية الاستحواذ هذه على استراتيجية الشركة بشكل تفصيلي مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتضح بعد أن تتم الصفقة ويجتمع مسؤولو عارف للطاقة مع مسؤولو بيتك ويطلعوهم على استراتيجية الشركة.

وقال إن حجم التاثير على استراتيجية الشركة سوف يتحدد بناء على استراتيجية بيت التمويل الكويتي ورؤيتهم لاستثماراتهم في قطاع الطاقة مشيرا إلى أن من حق بيتك بصفته مالكا رئيسيا تغيير استراتيجية الشركة الحالية بما يتناسب مع رؤيته.

وأكد أن إجراءات تنفيذ الصفقة بدأت بالفعل بين مجموعة عارف الاستثمارية وبيت التمويل الكويتي وأن اجتماعا عقد أمس وآخر عقد اليوم بين الطرفين بهذا الخصوص رافضا التكهن بموعد انتهاء الاجراءات.