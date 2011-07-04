مصادر: قطر الإسلامي ينسحب من المنافسة على حصة في معاملات الاندونيسي

جاكرتا/دبي 4 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن مصرف قطر الإسلامي انسحب من المنافسة على حصة أغلبية في بنك معاملات الإسلامي الإندونيسي ليصبح بنك ستاندرد تشارترد الطرف الوحيد المهتم بالصفقة.

وكانت مصادر قد أبلغت رويترز أن كبار المساهمين في ثاني أكبر بنك إسلامي إندونيسي يستهدفون بيع حصة لا تقل عن 51 بالمئة في صفقة قد تبلغ قيمتها 300 مليون دولار.

لكن مصادر مطلعة ذكرت أن الأطراف الكثيرة التي أبدت اهتمامها بالصفقة في بداية الأمر انسحبت بسبب تطلع البائعين إلى سعر مرتفع.

وتعثرت أنشطة الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط بعد الأزمة المالية العالمية وبات كثير من المصرفيين يلقون اللوم في حالة التباطؤ على تطلع البائعين إلى أسعار مرتفعة.

وقال سامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية التي تتخذ من دبي مقرا لها "إنها مسألة تسعير ليس إلا. لا أعتقد أن هذه الصفقة انتهى أمرها لأن هناك طرفا آخر مهتما."

وأكد مصدران مصرفيان على دراية بعملية البيع لرويترز أن مصرف قطر الإسلامي كان أول المرشحين لشراء الحصة.

وذكر أحد المصدرين أن مصرف قطر الإسلامي ساوره القلق بشأن السعر الذي سيدفعه مقابل الحصة.

ورفض مسؤول بمصرف قطر الإسلامي الادلاء بتعليق. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن الصفقة.