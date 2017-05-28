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لمحة -مؤشر كويت 15 يرتفع صباحا مدعوما بمكاسب أجيليتي

Sun May 28, 2017 8:48am GMT
 
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0840 جمت -

* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.1 بالمئة إلى 915.8 نقطة والمؤشر السعري يخسر 0.03 بالمئة ليسجل 6685.5 نقطة.

* سهم أجيليتي يقفز 9.3 بالمئة بعد التوصل لتسوية شاملة مع السلطات الأمريكية مقابل 95 مليون دولار.

* سهم مباني يرتفع 0.13 بالمئة وتراجع أسهم زين 0.9 بالمئة والكويت الوطني 0.9 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.6 بالمئة.

* أسهم بنك الخليج تنخفض 0.8 بالمئة وبنك بوبيان 0.2 بالمئة وبنك وربة 0.8 بالمئة وفيفا 0.4 بالمئة وميزان القابضة 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 