الأسهم القيادية تهبط صباحا بالكويت وسهم أجيليتي يواصل الانخفاض

الكويت 27 فبراير شباط (رويرتز) - هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت صباح اليوم الإثنين بقيادة سهم أجيليتي الذي واصل الهبوط الذي بدأه منذ أن أعلنت الشركة اللجوء للتحكيم الدولي في مواجهة الحكومة العراقية بسبب مصادرة بغداد "بشكل غير مباشر" لاستثمارات الشركة.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.05 في المئة إلى 6806.1 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.32 في المئة إلى 968.6 نقطة.

وهبط سهم بنك الكويت الوطني 1.35 في المئة في حين انخفض سهما فيفا والمباني 1.2 في المئة.

وواصل سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية موجة الهبوط التي بدأت الاسبوع الماضي وانخفض اليوم 3.2 في المئة إلى 600 فلس.

وقالت الشركة في التاسع من فبراير شباط إنها تقدمت بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بسبب مصادرة الحكومة العراقية "بشكل غير مباشر" لاستثمارات للشركة تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار.

وارتفعت أسهم بنك بوبيان 4.65 في المئة وأريد 3.3 في المئة والوطنية العقارية 1.8 في المئة.