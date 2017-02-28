لمحة -الاسهم القيادية ترتفع بالكويت صباحا

‭0655‬ جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.03 في المئة إلى 6782.6 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.51 في المئة إلى 973.73 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 2.7 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة وأجيليتي 1.7 في المئة والمدينة 1.9 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1 في المئة وكيبكو 2 في المئة وفيفا 3.5 في المئة والبنك التجاري الكويتي 4.4 في المئة.