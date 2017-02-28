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بنك وربة الكويتي يتعاقد مع مستشارين لترتيب اجتماعات لتسويق صكوك خارج الكويت

Tue Feb 28, 2017 7:20am GMT
 
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الكويت 28 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الثلاثاء إنه تعاقد مع مجموعة من المستشارين العالميين بغرض تنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين خارج السوق المحلي لتسويق صكوك إسلامية يعتزم البنك إصدارها.

وحصل البنك الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في يناير كانون الثاني الماضي على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على نشرة الاكتتاب الخاص بإصدار وطرح وتسويق صكوك دائمة بحد أقصى 250 مليون دولار لتعزيز احتياطيات رأس المال.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت اليوم إن المستثمرين المستهدفين سيكونون في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإن الاجتماعات ستبدأ في الثاني من مارس آذار.

وأضاف أنه بناء على هذه الاجتماعات سوف يتم "تحديد وإقرار كافة العناصر الاساسية" المتعلقة بإصدار الصكوك. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 