لمحة -المؤشر الكويتي يفتح منخفضا 0.06% وكويت 15 يهبط 0.12%

0630 جمت -

* المؤشر الكويتي يهبط 0.12 في المئة إلى 6796 نقطة وكويت 15 يصعد 0.03 في المئة إلى 977.3 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج 0.8 في المئة وميزان وكيبكو 2 في المئة وأجيليتي 1.7 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1 في المئة والمباني 1.2 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة والبنك الأهلي المتحد الكويتي 0.8 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 3.9 مليون دينار بعد مرور 30 دقيقة على بدء الجلسة.