Sun 12 Mar 2017 | 1:55 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر الكويتي يفتح منخفضا 0.06% وكويت 15 يهبط 0.12%

Mon Mar 6, 2017 6:35am GMT
 
[-] نص [+]

0630 جمت -

* المؤشر الكويتي يهبط 0.12 في المئة إلى 6796 نقطة وكويت 15 يصعد 0.03 في المئة إلى 977.3 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج 0.8 في المئة وميزان وكيبكو 2 في المئة وأجيليتي 1.7 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1 في المئة والمباني 1.2 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة والبنك الأهلي المتحد الكويتي 0.8 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 3.9 مليون دينار بعد مرور 30 دقيقة على بدء الجلسة.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 