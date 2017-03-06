لمحة -المؤشر الكويتي يغلق منخفضا وقيمة التداول تهبط دون 20 مليون دينار

0955 -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.79 في المئة إلى 6750.76 نقطة وكويت 15 يرتفع 0.12 في المئة إلى 978.18 نقطة.

* ارتفاع أسهم ميزان واحدا في المئة وبنك الخليج 2.8 في المئة والبنك التجاري 4.65 في المئة وفيفا 1.2 في المئة.

* هبوط أسهم المباني 1.2 في المئة وطيران الجزيرة 3.4 في المئة والكويتية للاستثمار 2.1 في المئة ونور 3.5 في المئة.