لمحة -المؤشر الكويتي يغلق منخفضا وقيمة التداول تهبط دون 20 مليون دينار
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* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.79 في المئة إلى 6750.76 نقطة وكويت 15 يرتفع 0.12 في المئة إلى 978.18 نقطة.
* ارتفاع أسهم ميزان واحدا في المئة وبنك الخليج 2.8 في المئة والبنك التجاري 4.65 في المئة وفيفا 1.2 في المئة.
* هبوط أسهم المباني 1.2 في المئة وطيران الجزيرة 3.4 في المئة والكويتية للاستثمار 2.1 في المئة ونور 3.5 في المئة.
* القيمة الإجمالية للتداولات 19.3 مليون دينار وهي القيمة الأدنى منذ 4 يناير كانون الأول. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
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