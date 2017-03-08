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لمحة -المؤشر الكويتي يرتفع في التداولالت الصباحية

Wed Mar 8, 2017 6:29am GMT
 
[-] نص [+]

‭0619‬ جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع في التداولات الصباحية 0.28% ليصل إلى 6684 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يتراجع 0.07% إلى 967.2 نقطة.

* ارتفاع أسهم البنك التجاري الكويتي 5. 9% وبنك برقان 1.5% وإيفا 1.3% والإمتياز 2.1%.

* هبوط أسهم زين 1% والكويتية للاستثمار 2.1% والمدينة 1.9% وجي إف اتش 1%.

* إجمالي القيمة المتداولة 3.2 مليون دينار بعد مرور 19 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 
 