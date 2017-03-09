لمحة -سهم أجيليتي يهبط في الكويت بعد إعلان نتائج 2016
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* سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية يهبط 1.7% في مستهل تداولات بورصة الكويت رغم إعلان الشركة تحقيق ارتفاع في أرباحها السنوية بنسبة 10.6%.
* أجيليتي قالت إنها حققت 59.05 مليون دينار ربحا صافيا في 2016 مقابل 53.39 مليون قبل عام.
* مجلس إدارة أجيليتي يوصي بتوزيع 15 فلسا نقدا للسهم الواحد و10 أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن 2016.
* المؤشر الكويتي يهبط 1.02% إلى 6583.9 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.23% إلى 963.77 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الدولي 1.2% والبنك التجاري 1.1% وجي إف اتش 1.9%.
* هبوط أسهم المباني 1.2% وكيبكو 1% وبنك الخليج 1.6% وبنك برقان 1.5%.
* إجمالي القيمة المتداولة 9.2 مليون دينار بعد مرور 34 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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