لمحة -سهم بنك الكويت الوطني يهبط بالكويت بعد إقرار توزيعات أرباح 2016
0622 جمت -
* سهم بنك الكويت الوطني يهبط 2.7% إلى 730 فلسا بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع 30 فلسا للسهم الواحد و5 أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن سنة 2016.
* المؤشر الكويتي يهبط 0.18% إلى 6698.8 نقطة وكويت 15 ينخفض 0.43% إلى 962.6 نقطة.
* سهم زين يهبط 1% والاستثمارات الوطنية 1.7% والإمتياز 4.1%.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6% وبنك بوبيان 1.2% والبنك الأهلي المتحد الكويتي 2.5%.
* إجمالي القيمة المتداولة 5.3 مليون دينار بعد مرور 22 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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