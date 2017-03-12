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لمحة -سهم بنك الكويت الوطني يهبط بالكويت بعد إقرار توزيعات أرباح 2016

Sun Mar 12, 2017 6:29am GMT
 
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0622 جمت -

* سهم بنك الكويت الوطني يهبط 2.7% إلى 730 فلسا بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع 30 فلسا للسهم الواحد و5 أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن سنة 2016.

* المؤشر الكويتي يهبط 0.18% إلى 6698.8 نقطة وكويت 15 ينخفض 0.43% إلى 962.6 نقطة.

* سهم زين يهبط 1% والاستثمارات الوطنية 1.7% والإمتياز 4.1%.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6% وبنك بوبيان 1.2% والبنك الأهلي المتحد الكويتي 2.5%.

* إجمالي القيمة المتداولة 5.3 مليون دينار بعد مرور 22 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 