لمحة -المؤشر الكويتي يفتح منخفضا 0.15% وكويت 15 يهبط 0.31%
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* سهم شركة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة ينخفض 5.3% ليصل إلى 450 فلسا في بورصة الكويت بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع أرباح 2016.
* الجمعية العمومية لزين وافقت أمس على توزيع 35 فلسا للسهم على المساهمين عن أرباح 2016.
* زين حققت ارتفاعا طفيفا في أرباح 2016 بلغت نسبته اثنين في المئة.
* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط اليوم 0.22% إلى 6726.9 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.77% إلى 949.22 نقطة.
* ارتفاع أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.5% وجي إف اتش 3.7% وكامكو 1.2%.
* هبوط أسهم فيفا 1.2% وبنك الكويت الدولي 0.8% وبنك بوبيان 1.2% والوطنية العقارية 3.85%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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