لمحة -المؤشر الكويتي يفتح منخفضا 0.15% وكويت 15 يهبط 0.31%

0642 جمت -

* سهم شركة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة ينخفض 5.3% ليصل إلى 450 فلسا في بورصة الكويت بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع أرباح 2016.

* الجمعية العمومية لزين وافقت أمس على توزيع 35 فلسا للسهم على المساهمين عن أرباح 2016.

* زين حققت ارتفاعا طفيفا في أرباح 2016 بلغت نسبته اثنين في المئة.

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط اليوم 0.22% إلى 6726.9 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.77% إلى 949.22 نقطة.

* ارتفاع أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.5% وجي إف اتش 3.7% وكامكو 1.2%.