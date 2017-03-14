لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق متباينة
0635 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 1.17% إلى 6790.4 نقطة وكويت 15 يهبط 0.23% إلى 946.6 نقطة.
* ارتفاع أسهم أجيليتي 3.45% وبنك الخليج 1.6% وبوبيان للبتروكيماويات 1.8% وبنك بوبيان 1.2%.
* هبوط أسهم زين 4.4% وأريد 4.8% والمباني 1.2% والكويتية للاستثمار 1.05%.
* إجمالي القيمة المتداولة 50.4 مليون دينار منها 18 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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