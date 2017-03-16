لمحة -أسهم البنوك ترتفع بالكويت بعد رفع سعر الفائدة

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.14% إلى 6787.7 نقطة صباحا وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.23% إلى 953.4 نقطة.

* قال بنك الكويت المركزي الأربعاء إنه قرر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75 بالمئة اعتبارا من اليوم الخميس.