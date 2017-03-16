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لمحة -أسهم البنوك ترتفع بالكويت بعد رفع سعر الفائدة

Thu Mar 16, 2017 6:49am GMT
 
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0639 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.14% إلى 6787.7 نقطة صباحا وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.23% إلى 953.4 نقطة.

* قال بنك الكويت المركزي الأربعاء إنه قرر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75 بالمئة اعتبارا من اليوم الخميس.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.35% وبنك الخليج وبنك الكويت الدولي0.8% وبنك برقان 1.5%.

* هبوط أسهم بنك وربة 1.9% وفيفا 2.4% وأريد 3.3% والكويتية للاستثمار 2.1%.

* القيمة المتداولة تصل 6.6 مليون دينار بعد مرور 39 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 