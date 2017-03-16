لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.2% إلى 6810.7 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.63% إلى 957.12 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.35% وبيت التمويل الكويتي 1.6% وبنك الخليج 0.8% والمباني 1.2% .
* هبوط أسهم ميزان 1% وفيفا 2.3% وبوبيان للبتروكيماويات 1.7% وبنك وربة 1.9%.
* إجمالي القيمة المتداولة 25 مليون دينار منها 7.3 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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