Sat 25 Mar 2017 | 22:45 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع

Thu Mar 16, 2017 9:43am GMT
 
[-] نص [+]

0935 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.2% إلى 6810.7 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.63% إلى 957.12 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.35% وبيت التمويل الكويتي 1.6% وبنك الخليج 0.8% والمباني 1.2% .

* هبوط أسهم ميزان 1% وفيفا 2.3% وبوبيان للبتروكيماويات 1.7% وبنك وربة 1.9%.

* إجمالي القيمة المتداولة 25 مليون دينار منها 7.3 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 