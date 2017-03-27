لمحة -بورصة الكويت تغلق على انخفاض
0955 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.12 بالمئة إلى 7032.26 نقطة وكويت 15 يهبط 0.3 بالمئة إلى 947.8 نقطة.
* ارتفاع أسهم ميزان اثنين بالمئة وكيبكو يصعد واحدا بالمئة وفيفا الكويتية 1.15 بالمئة وطيران الجزيرة 1.75 بالمئة
* هبوط أسهم أجيليتي 1.5 بالمئة وبنك وربة 1.9 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.45 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 26.9 مليون دينار منها 8.3 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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