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لمحة -تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا

Wed Mar 29, 2017 6:38am GMT
 
[-] نص [+]

‭0621‬ جمت -

* قيمة التداول 2.8 مليون دينار بعد مرور 21 دقيقة على بدء الجلسة.

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.17% إلى 7064.3 نقطة وكويت 15 يهبط 0.17% إلى 937.5 نقطة.

* ارتفاع أسهم أجيليتي 1.6% وبيت التمويل الكويتي 1.7% ورابطة الكويت والخليج للنقل 4.5%.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5% وكيبكو 1% وفيفا 3.4% وبنك برقان 1.5%.

* سهم الوطنية العقارية الكويتية يهبط 1.9% إلى 104 فلوس بعد تحقيق ارتفاع طفيف في أرباح 2016.

* الوطنية العقارية حققت أرباحا صافية قدرها 16.1 مليون دينار في 2016 مقارنة مع 15.4 مليون دينار قبل عام. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 