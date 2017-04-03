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لمحة -الأسهم الكويتية تهبط في التداولات الصباحية

Mon Apr 3, 2017 6:26am GMT
 
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0617 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.77‭ ‬بالمئة إلى 6967.3 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.52 بالمئة إلى 940.4 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 3.8 مليون دينار بعد مرور 17 دقيقة على بدء الجلسة.

* ارتفاع أسهم بنك بوبيان للبتروكيماويات 1.75 بالمئة وكابلات 1.1 بالمئة ورمال الكويت 2.3 بالمئة.

* هبوط أسهم زين وفيفا 1.1 بالمئة وأجيليتي 1.6 بالمئة وأمريكانا 2.3 بالمئة وبنك الخليج 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 