لمحة -الأسهم الكويتية تهبط في التداولات الصباحية
0617 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.77 بالمئة إلى 6967.3 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.52 بالمئة إلى 940.4 نقطة.
* إجمالي القيمة المتداولة 3.8 مليون دينار بعد مرور 17 دقيقة على بدء الجلسة.
* ارتفاع أسهم بنك بوبيان للبتروكيماويات 1.75 بالمئة وكابلات 1.1 بالمئة ورمال الكويت 2.3 بالمئة.
* هبوط أسهم زين وفيفا 1.1 بالمئة وأجيليتي 1.6 بالمئة وأمريكانا 2.3 بالمئة وبنك الخليج 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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