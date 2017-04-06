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لمحة -سهم الإمتياز يرتفع 2.2 بالمئة بعد بيع نصف حصتها في هيومن سوفت

Thu Apr 6, 2017 6:52am GMT
 
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0637 جمت -

* سهم شركة مجموعة الإمتياز الكويتية يرتفع 2.2 بالمئة إلى 184 فلسا بعد إعلان بيع نصف حصتها وشركاتها التابعة في هيومن سوف.

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.11 بالمئة إلى 7051.6 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.33 بالمئة إلى 955.1 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 11.4 مليون دينار بعد مرور 37 دقيقة على بدء الجلسة.

* ارتفاع أسهم بنك بوبيان 3.7 بالمئة والمباني 1.2 بالمئة ونور 2.5 بالمئة.

* سهم زين يهبط 1.1 بالمئة وأجيليتي 1.5 بالمئة وكيبكو ثلاثة بالمئة وبنك الخليج اثنين بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 