لمحة -سهم كيبكو يغلق منخفضا 5% بعد انتهاء الحق في أرباح 2016

0940 جمت -

* سهم شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) يغلق منخفضا خمسة بالمئة إلى 475 فلسا في أول جلسة تداول بعد انتهاء الحق في التوزيعات النقدية عن أرباح 2016.

* استحقت الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية أمس الأربعاء بقيمة 25 فلسا للسهم.

* سهم الامتياز يرتفع 1.1 بالمئة إلى 182 فلسا بعد إعلان الشركة اليوم بيع نصف حصتها في هيومن سوفت.

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.42 بالمئة إلى 7029.8 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يتراجع 0.03 بالمئة إلى 958.02 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.45 بالمئة والمباني 1.2 بالمئة وفيفا 2.2 بالمئة وبنك برقان 1.4 بالمئة وبنك بوبيان 2.5 بالمئة.

* هبوط أسهم زين 1.1 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.9 بالمئة والبنك التجاري 1.15 بالمئة.