لمحة -سهم كيبكو يغلق منخفضا 5% بعد انتهاء الحق في أرباح 2016
0940 جمت -
* سهم شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) يغلق منخفضا خمسة بالمئة إلى 475 فلسا في أول جلسة تداول بعد انتهاء الحق في التوزيعات النقدية عن أرباح 2016.
* استحقت الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية أمس الأربعاء بقيمة 25 فلسا للسهم.
* سهم الامتياز يرتفع 1.1 بالمئة إلى 182 فلسا بعد إعلان الشركة اليوم بيع نصف حصتها في هيومن سوفت.
* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.42 بالمئة إلى 7029.8 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يتراجع 0.03 بالمئة إلى 958.02 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.45 بالمئة والمباني 1.2 بالمئة وفيفا 2.2 بالمئة وبنك برقان 1.4 بالمئة وبنك بوبيان 2.5 بالمئة.
* هبوط أسهم زين 1.1 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.9 بالمئة والبنك التجاري 1.15 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 38.6 مليون دينار منها عشرة ملايين لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير إيهاب فاروق)
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