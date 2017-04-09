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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تتراجع صباحا

Sun Apr 9, 2017 6:55am GMT
 
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يتراجع 0.08 بالمئة إلى 7024.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.02 بالمئة إلى 957.8 نقطة.

* ارتفاع أسهم زين 1.1 بالمئة وبنك الكويت الدولي والوطنية العقارية اثنين بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة.

* هبوط أسهم بنك برقان 1.4 بالمئة وفيفا وكيبكو 1.1 بالمئة والمباني 1.2 بالمئة.

* إجمالي قيمة التداولات 4.2 مليون دينار بعد مرور 42 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 