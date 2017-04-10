لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على انخفاض

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.1% إلى 7008.2 نقطة وكويت 15 يهبط 0.27% إلى 957.25 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 29.5 مليون دينار منها نحو أربعة ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)