Sun 16 Apr 2017 | 6:24 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على انخفاض

Mon Apr 10, 2017 9:55am GMT
 
[-] نص [+]

‭0944‬ جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.1% إلى 7008.2 نقطة وكويت 15 يهبط 0.27% إلى 957.25 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج 2% وكيبكو 1.1% وطيران الجزيرة 1.8% والبنك الأهلي 1.6%.

* هبوط أسهم بنك برقان 1.4% وبيت التمويل الكويتي 1.8% والمال 2.2% ومجموعة الصناعات 1.6%.

* إجمالي القيمة المتداولة 29.5 مليون دينار منها نحو أربعة ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 