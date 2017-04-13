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لمحة -بورصة الكويت تنهي الأسبوع منخفضة

Thu Apr 13, 2017 10:31am GMT
 
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0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.49% إلى 7007.9 نقطة وكويت 15 يهبط 1.08% إلى 943 نقطة.

* إجمالي قيمة التداولات 34.6 مليون دينار منها 6.6 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر15.

* سهم بنك بوبيان الكويتي يغلق مرتفعا 1.2% إلى 420 فلسا بعد ارتفاع أرباح الربع/1.

* بنك بوبيان حقق ارتفاعا في أرباحه الصافية للربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 17 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 10.7 مليون دينار.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني وبنك برقان 1.45% وبيت التمويل الكويتي 1.85% وزين 1.1% وكيبكو 2.3%.

* ارتفاع أسهم الاستثمارات الوطنية 9.1% والإمتياز 2.15% وكامكو 1.1%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
 