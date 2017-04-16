لمحة -سهم أجيليتي يرتفع ببورصة الكويت بعد الإعلان عن بناء مستودعات جديدة

* سهم أجيليتي للمخازن العمومية يرتفع في بورصة الكويت 1.56% إلى 650 فلسا بعد إعلان الشركة نيتها بناء مستودعات جديدة بالكويت بتكلفة 70 مليون دينار.

* أجيليتي قالت إن المساحة الكلية للمستودعات الجديدة تبلغ نحو 900 ألف متر مربع وتقام خلال ثلاث سنوات بعائد يبلغ حوالي 15 بالمئة.