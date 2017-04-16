لمحة -سهم أجيليتي يرتفع ببورصة الكويت بعد الإعلان عن بناء مستودعات جديدة
0633 جمت -
* سهم أجيليتي للمخازن العمومية يرتفع في بورصة الكويت 1.56% إلى 650 فلسا بعد إعلان الشركة نيتها بناء مستودعات جديدة بالكويت بتكلفة 70 مليون دينار.
* أجيليتي قالت إن المساحة الكلية للمستودعات الجديدة تبلغ نحو 900 ألف متر مربع وتقام خلال ثلاث سنوات بعائد يبلغ حوالي 15 بالمئة.
* المؤشر الكويتي يهبط 0.09% إلى 7001.9 نقطة وكويت 15 يرتفع 0.18% إلى 944.7 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5% وألافكو 2% وجي اف اتش 2.1%.
* هبوط أسهم زين وفيفا 1.1% وبنك الخليج 1.9% والاستثمارات الوطنية 1.7%.
* إجمالي قيمة التداولات 4.9 مليون دينار بعد مرور 33 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير هالة قنديل)
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