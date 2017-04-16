لمحة -الوطني يرتفع بالأسهم القيادية في الكويت بعد نمو الأرباح
* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.55 بالمئة إلى 6969.18 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.34 بالمئة إلى 946.28 نقطة.
* سهم بنك الكويت الوطني يغلق مرتفعا 1.5 بالمئة إلى 690 فلسا بعد ارتفاع أرباح الربع الأول من العام.
* البنك يقول إن أرباحه الصافية نمت 8.1 بالمئة إلى 85.355 مليون دينار (280 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 78.935 مليون دينار قبل عام.
* ارتفاع أسهم ميزان ثلاثة بالمئة وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي 1.9 بالمئة وألافكو اثنين بالمئة.
* هبوط أسهم زين وفيفا 1.1 بالمئة وكيبكو 3.5 بالمئة وبنك الخليج 1.9 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة.
* إجمالي قيمة التداولات 28.4 مليون دينار منها 7.7 مليون لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.