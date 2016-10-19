بنك الكويت المركزي يوافق على زيادة حصة مجموعة الساير في بنك وربة إلى 15% من 4.9%

الكويت 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - وافق بنك الكويت المركزي على طلب شركة مجموعة الساير القابضة الكويتية زيادة نسبة ملكيتها في رأس مال بنك وربة إلى نحو 15 في المئة من 4.9 في المئة.

وقال بنك وربة الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إن أجل سريان الموافقة هو ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ كتاب بنك الكويت المركزي أمس.

تأسس بنك وربة في فبراير شباط 2010 وأدرج في سوق الكويت للأوراق المالية في سبتمبر أيلول 2013 ويبلغ رأسماله المدفوع 100 مليون دينار (330.4 مليون دولار) موزعا على مليار سهم والقيمة الإسمية للسهم الواحد مئة فلس. والدينار ألف فلس.

وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت 25.2 في المئة من رأس مال البنك بينما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي هيئة حكومية 7.36 في المئة.

(الدولار = 0.3027 دينار)