لمحة -تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا

0630 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.09 في المئة إلى 5326.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.38 في المئة إلى 808 نقطة.

* القيمة المتداولة 1.1 مليون دينار فقط بعد مرور نصف ساعة على بدء الجلسة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.75 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة وبنك وربة 5.5 في المئة.