لمحة -الأسهم القيادية ترتفع بالكويت وقيمة التداول تصعد لمستوى غير معتاد

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* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.9 في المئة عند 5389 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 2.43 في المئة إلى 831.4 نقطة.

* القيمة المتداولة تحقق مستوى غير معتاد في 2016 وتصل إلى 31 مليون دينار منها 19.9 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 3.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي وأجيليتي 2.1 في المئة وزين 6.5 في المئة