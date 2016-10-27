لمحة -مؤشرات الكويت تغلق منخفضة وسهم زين يهبط بعد 6 جلسات من الارتفاع

0945 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.11 في المئة إلى 5397.9 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.51 في المئة إلى 841.1 نقطة.

* انخفاض سهم زين 2.4 في المئة إلى 410 فلوس بعد ست جلسات من الارتفاع المتواصل.

* قال تلفزيون العربية أمس الأربعاء إن بدر الخرافي نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين لم يستبعد بيع حصة مجموعة الخرافي في الشركة لكنه نفى وجود "أي معلومات عن صفقة" في الوقت الحالي.

* أسهم بيت التمويل الكويتي وأجيليتي تهبط واحدا في المئة وفيفا 1.2 في المئة.