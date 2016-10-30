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الأسهم القيادية تهبط في بورصة الكويت

Sun Oct 30, 2016 9:56am GMT
 
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الكويت 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الأحد حيث أغلق مؤشر كويت 15 على انخفاض 1.78 في المئة عند 826.2 نقطة.

كما تراجع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.13 في المئة ليغلق عند 5390.8 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن سبب الهبوط اليوم هو عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية بشكل خاص مشيرا إلى أن هناك من يقوم بتوظيف واستغلال تأخر بعض الشركات والبنوك عن إصدار بياناتها المالية للربع الثالث.

وقال الدليمي "الارتفاعات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين كانت قوية وتركزت على الأسهم القيادية بشكل خاص .. وكان من الطبيعي أن تهبط لاسيما بعد انتهاء صفقة أمريكانا."

وأغلقت أسهم بنك الكويت الوطني على انخفاض 3.3 في المئة وزين 4.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي واحدا في المئة ومجموعة الصناعات 3.5 في المئة.

وارتفعت أسهم بنك وربة بنهاية الجلسة اثنين في المئة وإيفا 1.7 في المئة وجي إف اتش 3.1 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 