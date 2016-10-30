الأسهم القيادية تهبط في بورصة الكويت

الكويت 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الأحد حيث أغلق مؤشر كويت 15 على انخفاض 1.78 في المئة عند 826.2 نقطة.

كما تراجع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.13 في المئة ليغلق عند 5390.8 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن سبب الهبوط اليوم هو عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية بشكل خاص مشيرا إلى أن هناك من يقوم بتوظيف واستغلال تأخر بعض الشركات والبنوك عن إصدار بياناتها المالية للربع الثالث.

وقال الدليمي "الارتفاعات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين كانت قوية وتركزت على الأسهم القيادية بشكل خاص .. وكان من الطبيعي أن تهبط لاسيما بعد انتهاء صفقة أمريكانا."

وأغلقت أسهم بنك الكويت الوطني على انخفاض 3.3 في المئة وزين 4.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي واحدا في المئة ومجموعة الصناعات 3.5 في المئة.