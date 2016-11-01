لمحة -مؤشرات الكويت تغلق على ارتفاع مع تحسن نسبي في القيمة المتداولة

0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.2 في المئة إلى 5411.6 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.16 في المئة إلى 827.9 نقطة

* ارتفاع أسهم زين 1.3 في المئة وبنك وربة 3.9 في المئة والمباني 1.25 في المئة وكيبكو 1 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الخليج 0.85 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة وبنك الكويت الدولي 1 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.8 في المئة.