لمحة -سهم بيت التمويل الكويتي يقود الأسهم القيادية للارتفاع صباحا
0617 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي مستقر عند 5411.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.47 في المئة إلى 831.8 نقطة.
* سهم بيت التمويل الكويتي يرتفع 2.1 في المئة إلى 485 فلسا بعد نمو الأرباح الفصلية 20.5 في المئة.
* ارتفاع أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.75 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة وأجيليتي 1.05 في المئة
* هبوط أسهم طيران الجزيرة والوطنية العقارية 1.2 في المئة والمال 2.5 في المئة وكابلات 1.3 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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