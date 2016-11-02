بنك الكويت المركزي يوافق لبنك وربة على إصدار صكوك بحد أقصى 250 مليون دولار
الكويت 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي الإسلامي اليوم الثلاثاء إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك مضاربة إسلامية غير محددة المدة بحد أقصى 250 مليون دولار.
وقال بنك وربة في بيان لبورصة الكويت إن الصكوك الجديدة ستكون "متوافقة مع رأس المال الإصافي.. من الشريحة الأولى لرأس مال البنك."
وأضاف أن هذه الصكوك تأتي "بغرض تدعيم قاعدة رأس مال البنك وفقا لمعايير كفاية رأس المال - بازل 3."
وأكد البيان أن هذه الصكوك سوف تساهم في "تعزيز قاعدة رأس المال والمركز المالي للبنك." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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