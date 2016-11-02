لمحة -سهم بيت التمويل الكويتي يواصل ارتفاعه بعد نمو أرباحه الفصلية
0955 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق متراجعا 0.07 في المئة إلى 5407.7 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.75 في المئة إلى 834 نقطة.
* سهم بيت التمويل الكويتي يغلق مرتفعا 2.1 في المئة إلى 485 فلسا بعد نمو أرباح الربع الثالث 20.5 في المئة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة وفيفا 1.2 في المئة.
* هبوط أسهم زين 1.3 في المئة وطيران الجزيرة 2.35 في المئة ونور 1.2 في المئة وميزان 1.9 في المئة.
* القيمة المتداولة 13 مليون دينار وهي قيمة مرتفعة مقارنة بالمعدلات المعتادة وتشمل 7.2 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.