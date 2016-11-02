لمحة -سهم بيت التمويل الكويتي يواصل ارتفاعه بعد نمو أرباحه الفصلية

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق متراجعا 0.07 في المئة إلى 5407.7 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.75 في المئة إلى 834 نقطة.

* سهم بيت التمويل الكويتي يغلق مرتفعا 2.1 في المئة إلى 485 فلسا بعد نمو أرباح الربع الثالث 20.5 في المئة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة وفيفا 1.2 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1.3 في المئة وطيران الجزيرة 2.35 في المئة ونور 1.2 في المئة وميزان 1.9 في المئة.