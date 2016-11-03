لمحة -الأسهم القيادية تهبط في الكويت
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* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.03 في المئة إلى 5409.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.37 في المئة إلى 830.97 نقطة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وكيبكو 1 في المئة وفيفا 3.4 في المئة والبنك التجاري 2.5 في المئة.
* ارتفاع أسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة وبنك وربة 1.9 في المئة وطيران الجزيرة 1.2 في المئة وجي إف اتش 3.9 في المئة.
* القيمة المتداولة 8.2 مليون دينار منها 2.7 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير مروة سلام)
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