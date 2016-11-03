لمحة -الأسهم القيادية تهبط في الكويت

1015 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.03 في المئة إلى 5409.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.37 في المئة إلى 830.97 نقطة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وكيبكو 1 في المئة وفيفا 3.4 في المئة والبنك التجاري 2.5 في المئة.

* ارتفاع أسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة وبنك وربة 1.9 في المئة وطيران الجزيرة 1.2 في المئة وجي إف اتش 3.9 في المئة.