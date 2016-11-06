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لمحة -الأسهم القيادية ترتفع ببورصة الكويت

Sun Nov 6, 2016 10:35am GMT
 
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* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.55 بالمئة إلى 5439.2 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد واحدا بالمئة إلى 839.3 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 بالمئة وزين 1.3 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 2.1 بالمئة وأجيليتي واحدا بالمئة.

* هبوط أسهم مجموعة الصناعات 1.75 بالمئة وطيران الجزيرة 2.4 بالمئة والمزايا 3.5 بالمئة.

* القيمة المتداولة 18.3 مليون دينار منها عشرة ملايين دينار لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 