لمحة -الأسهم القيادية ترتفع ببورصة الكويت

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.55 بالمئة إلى 5439.2 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد واحدا بالمئة إلى 839.3 نقطة.

* القيمة المتداولة 18.3 مليون دينار منها عشرة ملايين دينار لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)