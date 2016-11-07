Sun 25 Dec 2016 | 6:38 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة

Mon Nov 7, 2016 10:20am GMT
 
[-] نص [+]

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.07 في المئة إلى 5443.2 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.28 في المئة إلى 841.7 نقطة.

* ارتفاع أسهم زين 2.5 في المئة وأجيليتي 1.0 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة وفيفا 1.2 في المئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.0 في المئة والبنك التجاري 1.3 في المئة والبنك الأهلي 1.6 في المئة.

* القيمة المتداولة الإجمالية 18.3 مليون دينار منها نحو عشرة ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 