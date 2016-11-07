مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة
0955 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.07 في المئة إلى 5443.2 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.28 في المئة إلى 841.7 نقطة.
* ارتفاع أسهم زين 2.5 في المئة وأجيليتي 1.0 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة وفيفا 1.2 في المئة.
* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.0 في المئة والبنك التجاري 1.3 في المئة والبنك الأهلي 1.6 في المئة.
* القيمة المتداولة الإجمالية 18.3 مليون دينار منها نحو عشرة ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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