لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة مع صعود في قيم التداول
0955 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.48 في المئة إلى 5469.55 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.58 في المئة إلى 846.6 نقطة.
* ارتفاع أسهم زين 1.2 في المئة وأجيليتي وبيت التمويل الكويتي 2.0 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة.
* هبوط أسهم أمريكانا 0.8 في المئة والبنك الأهلي 1.6 في المئة وميزان 3.9 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 22.2 مليون دينار منها 12.6 مليون دينار للأسهم المقيدة على مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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