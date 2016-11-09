مؤشرات الكويت تسجل هبوطا حادا في التعاملات الصباحية

الكويت 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - انخفضت مؤشرات بورصة الكويت في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء على وقع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تظهر تفوق المرشح دونالد ترامب.

وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش كان المؤشر الكويتي الرئيسي هابطا 1.06 في المئة إلى 5411 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.5 في المئة.

وانخفضت غالبية الأسهم القيادية في بورصة الكويت ومنها بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2.0 في المئة وبنك الخليج 0.85 في المئة والبنك الأهلي 3.2 في المئة.

كما هبطت أسهم زين 2.4 في المئة وأجيليتي 2.0 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.8 في المئة والمباني 1.2 في المئة وكيبكو 1.0 في المئة.