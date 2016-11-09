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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة

Wed Nov 9, 2016 9:45am GMT
 
[-] نص [+]

0935 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.26 في المئة إلى 5455.6 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.22 في المئة إلى 844.7 نقطة.

* ارتفاع أسهم أمريكانا 0.8 في المئة ومجموعة الصناعات 1.8 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.7 في المئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.0 في المئة وزين 1.2 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة عند الإغلاق.

* القيمة المتداولة 20.8 مليون دينار منها 9.4 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 