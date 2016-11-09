لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة

0935 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.26 في المئة إلى 5455.6 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.22 في المئة إلى 844.7 نقطة.

* ارتفاع أسهم أمريكانا 0.8 في المئة ومجموعة الصناعات 1.8 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.7 في المئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.0 في المئة وزين 1.2 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة عند الإغلاق.