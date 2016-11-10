لمحة -مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا
0615 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع 0.28 في المئة إلى 5470.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.12 في المئة إلى 845.7 نقطة.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة واحد في المئة وزين 1.2 في المئة وأجيليتي اثنين في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة وعقارات الكويت 1.9 في المئة والتمدين العقارية خمسة في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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