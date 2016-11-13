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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا

Sun Nov 13, 2016 6:32am GMT
 
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0625 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.21 في المة إلى 5492 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.09 في المئة إلى 855.6 نقطة.

* ارتفاع أسهم المباني 1.2 في المئة ونور للاستثمار 3.1 في المئة وجي إف اتش 6.25 في المئة

* هبوط أسهم أجيليتي 1.85 في المئة وبنك الخليج 0.85 في المئة ورمال الكويت 3.6 في المئة.

* أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية أعلنت الخميس ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 15.2 مليون دينار (50.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر ايلول مقارنة مع 13.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

* قيمة التداولات بلغت 5.2 مليون دينار بعد مرور 25 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
 