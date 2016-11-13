لمحة -أجيليتي يغلق منخفضا رغم زيادة أرباح الربع/3
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.01 بالمئة إلى 5481.1 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.48 بالمئة إلى 858.9 نقطة.
* سهم أجيليتي يهبط 3.7 بالمئة إلى 520 فلسا رغم تحقيق زيادة 10.8 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام.
* ارتفاع أسهم زين 1.2 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.6 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة وجي.اف.اتش 7.8 بالمئة.
* هبوط أسهم بنك الخليج 1.7 بالمئة وبنك وربة 1.8 بالمئة ونور 5.15 بالمئة.
* القيمة المتداولة 17.3 مليون دينار منها 8.7 مليون دينار لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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