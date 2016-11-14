لمحة -المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا والقيمة المتداولة تتراجع

0935 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.21 في المئة ليصل إلى 5469.35 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.13 في المئة إلى 859.99 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة والبنك التجاري 2.6 في المئة وأريد 1.9 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1.2 في المئة وفيفا 1.2 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.75 في المئة ونور للاستثمار 5.4 في المئة.