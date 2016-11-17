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جي إف اتش البحرينية تعين حماد يونس رئيسا لإدارة الاستثمار

Thu Nov 17, 2016 6:10am GMT
 
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الكويت 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مجموعة جي إف اتش البحرينية اليوم الخميس إنها عينت حماد يونس رئيسا لإدارة الاستثمار حيث سيتولى إدارة نشاط الاستثمار بما في ذلك إدارة الاصول والأسهم الخاصة والاستثمارات المؤسسية.

وقالت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إن يونس "يتمتع بخبرة 18 عاما في مجال الأنشطة المصرفية الإسلامية والتقليدية والصيرفة التقليدية والعقارات والضيافة كما يتمتع بقدر وفير من الخبرة في تقديم المشورة للعديد من الجهات بالقطاعين العام والخاص."

وأضاف البيان أن يونس كان يعمل قبل انضمامه إلى جي إف اتش مديرا تنفيذيا للتمويل المؤسسي في مؤسسة آرنست آند يونج بالبحرين وهو حاصل على شهادة محلل مالي معتمد من معهد المحللين الماليين المعتمدين في الولايات المتحدة.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
 