لمحة -مؤشر البورصة الكويتية يغلق على ارتفاع

‭0935‬ جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.29 في المئة إلى 5511.7 نقطة ومؤشر كويت 15 يتراجع 0.01 في المئة إلى 871.6 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وأجيليتي 1.9 في المئة والمباني 2.4 في المئة.

* أسهم زين تهبط 1.2 في المئة وكيبكو اثنين في المئة وبنك الكويت الدولي واحدا في المئة وطيران الجزيرة 1.2 في المئة.