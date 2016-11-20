لمحة -المؤشرات الكويتية ترتفع صباحا
0652 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع 0.02 في المئة إلى 5512.85 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.17 في المئة إلى 873 نقطة.
* ارتفاع أسهم زين 1.2 في المئة وكيبكو 2 في المئة وبنك الخليج 0.85 في المئة.
* هبوط أسهم بنك بوبيان 1.25 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة.
* القيمة المتداولة الإجمالية تبلغ نحو عشرة ملايين دينار بحلول الساعة 0.652 بتوقيت جرينتش منها 7.3 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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