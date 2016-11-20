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لمحة -تراجع طفيف للمؤشر الكويتي عند الإغلاق

Sun Nov 20, 2016 10:15am GMT
 
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0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق متراجعا 0.08 في المئة إلى 5507.3 نقطة ومؤشر كويت 15 يرتفع 0.03 في المئة إلى 871.8 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج الكويتي 0.85 في المئة والامتياز 3.6 في المئة والمال وجي إف اتش 2.7 في المئة.

* هبوط أسهم بنك وربة 0.9 في المئة وطيران الجزيرة 2.5 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وفيفا 1.1 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 16.55 مليون دينار منها 9.4 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 