لمحة -الاسهم القيادية تهبط في الكويت صباحا
0620 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يتراجع 0.04 في المئة إلى 5505 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.67 في المئة إلى 866 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك وربة 0.9 في المئة وجي إف اتش 1.3 في المئة وإيفا 1.7 في المئة.
* هبوط أسهم المباني 2.35 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة وزين 1.2 في المئة وبنك بوبيان 1.25 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 3.7 مليون دينار بعد مرور عشرين دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير نادية الجويلي)
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