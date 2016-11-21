لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق متباينة

0950 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.19 في المئة إلى 5517.75 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.23 في المئة إلى 869.85 نقطة.

* ارتفاع أسهم كيبكو 2 في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة وطيران الجزيرة 1.3 في المئة وأريد 3.6 في المئة وإيفا 6.9 في المئة.

* هبوط أسهم أجيليتي 1.85 في المئة والمباني 1.2 في المئة وبنك الكويت الدولي 1 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.